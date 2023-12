Transalvador disponibiliza 471 vagas de Zona Azul no Centro Histórico | A TARDE

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) vai disponibilizar 471 vagas de Zona Azul no Centro Histórico durante o Natal 2023. A operação especial do órgão foi iniciada na última quarta-feira, 6, e segue até o dia 6 de janeiro de 2024.

As vagas estão distribuídas na Rua Carlos Gomes, na Avenida Sete de Setembro, Avenida José Joaquim Seabra (Baixa do Sapateiros), Ladeira da Praça (Barroquinha), Travessa do Tijolo (Pelourinho), Praça Almirante Paula Guimarães (Dois de Julho), Rua do Taboão (Centro), Rua Padre Agostinho Gomes (Baixa do Sapateiros), Rua do Bispo (Pelourinho) e Rua do Paraíso (Mouraria).

Os preços do estacionamento da Zona Azul estão regulamentados até a meia-noite no sistema multi-hora: duas horas para automóveis por R$3, seis horas por R$6, doze horas por R$9, e eventos de grande porte por R$20.

Estarão atuando na operação cerca de 20 agentes e o apoio de uma base móvel. A Praça Castro Alves, a Ladeira da Praça e a Baixa dos Sapateiros terão controle de embarque e desembarque dos veículos.

Foram instaladas barreiras móveis aos sábados e domingos, das 17h às 0h, em algumas vias da Praça Castro Alves, a Rua Chile, a Rua da Misericórdia e a Praça da Sé, no intuito de permitir a passagem do cortejo natalino.