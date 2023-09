Trânsito é alterado no viaduto de Águas Claras; entenda as mudanças

Os motoristas que trafegam pelo complexo viário de Águas Claras, em Salvador, devem ficar atentos as mudanças provocadas no trânsito da região a partir da meia-noite desta terça-feira (19). De acordo com a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder), serão realizados desvios que deverão ser concluídos no prazo de 15 dias.



A partir desta terça, a Conder interditou a alça já existente que faz a ligação da BR-324 com dois pontos: a Avenida 29 de Março e a Estrada do Derba (BA-528). Os desvios provocas impactos a rotina de motoristas que trafegam na região em três situações.



Situação 1 - O motorista que está na BR-324, sentido Salvador, com destino à Avenida 29 de Março ou à Estrada do Derba deverá seguir pela via marginal da rodovia federal até a saída no km 619, via Marechal Rondon, e retornar para a BR-324, no sentido Feira de Santana. Esse retorno está localizado na Brasilgás, em Campinas de Pirajá.



Se o destino final do condutor for a Avenida 29 de Março, ele deverá converter à direita antes do complexo viário de Águas Claras. Se o destino for a Estrada do Derba, o motorista vai converter à direita ao final do complexo viário, acessando a alça de ligação que o conectará ao Derba.



Situação 2 - Já o motorista que está na Estrada do Derba e segue para a BR-324 agora terá que utilizar a Avenida 29 de Março. Se o destino estiver no sentido Feira de Santana, ele já estará no caminho certo ao fazer o retorno na Avenida 29 de Março e entrar novamente na BR-324. Se o destino for no sentido Salvador, o motorista seguirá pela BR-324 inicialmente no sentido Feira de Santana para fazer o retorno ao centro da capital na altura do bairro de Valéria.

Situação 3 - O motorista que está se deslocando da Avenida 29 de Março para a BR-324, no sentido Salvador, também deverá seguir até o retorno no bairro de Valéria para acessar a rodovia federal em direção ao centro da capital. Já o motorista que segue da 29 de Março para Feira de Santana não sofrerá impacto dos desvios.

A expectativa do Governo do Estado é que a nova obra possa oferecer maior fluidez no trânsito de toda a região, onde também estão sendo construídos a nova Rodoviária de Salvador, a estação de metrô Águas Claras/Cajazeiras e um novo terminal de ônibus urbano.