Trânsito segue interditado na Avenida Sete após incêndio em casarão | A TARDE

Parte do trânsito segue interditado na Avenida Sete de Setembro, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 23, em meio a escombros causados pelo fogo que atingiu um casarão e uma loja durante a madrugada de domingo, 22. A interdição acontece nas imediações da Igreja de São Bento.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador, duas faixas de tráfego continuam interditadas já que os escombros do casarão tiveram que ser colocados na via. Não foi informado um prazo para a liberação da pista e a recomendação é que a região seja evitada por condutores de veículos.

O fogo teria começado em um imóvel abandonado, como muitos da região, e se alastrado para uma loja de moda feminina e masculina, que fica ao lado. Não há informações sobre feridos ou o que teria causado o incêndio.

Agentes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), da Defesa Civil de Salvador (Codesal) e Limpurb também acompanham a situação.

Fogo teria começado em um imóvel abandonado | Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE