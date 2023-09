Transporte público em Valéria será normalizado nesta terça, diz Semob

Restrito desde a última sexta-feira, 15, em meio a operações policiais na facção, os roteiros dos ônibus de transporte público nas regiões do bairro de Valéria e da BA-528, conhecida como Estrada do Derba, em Salvador, serão retomados nesta terça-feira, 19.

A normalização dos itinerários acontece após uma reunião entre equipes da Secretaria de Mobilidade (Semob), Polícia Militar e do Consórcio Integra. Anteriormente, os veículos estavam seguindo apenas até a rotatória, na Rua da Matriz, próximo a prefeitura-bairro de Valéria.

Na segunda-feira, 18, o prefeito Bruno Reis comentou a situação do transporte público na região. "Hoje em Valéria nós não estamos conseguindo chegar nas extremidades dos bairros. Os ônibus estão ir até as prefeituras bairros, por questões de segurança. Os próprios trabalhadores públicos resistem. A gente espera que a segurança pública possa reestabelecer a ordem, garantir o pleno funcionamento do serviço de transporte, de educação e outros tão essenciais e que, infelizmente, a prefeitura tem dificuldade de prestar neste momento, por conta das brigas de facções", disse.

Veja nota na íntegra:

A operação de transporte nas regiões de Valéria, BA 528, conhecida como Estrada do Derba e na comunidade de Creche, em Castelo Branco, foi retomada nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (19), após quatro dias de suspensão. O atendimento está suspenso desde a última sexta-feira (15), após operações policiais e a queima de um ônibus.

A retomada do atendimento foi decidida após uma reunião entre equipes da Secretaria de Mobilidade (Semob), Polícia Militar e do Consórcio Integra. O secretário de Mobilidade, Fabrizzio Muller, solicitou apoio na segurança pública para que a operação seja retomada já a partir do início da manhã desta terça. Equipes da Semob e prepostos das concessionárias estarão pela região para orientar os usuários sobre a retomada do transporte e acompanhar a operação.