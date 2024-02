Travessia Ribeira-Plataforma é suspensa devido ao mau tempo | A TARDE

A Travessia Ribeira-Plataforma teve a operação suspensa na manhã desta quinta-feira, 25, por consequência do mau tempo em Salvador. Até o momento, não há previsão de retorno.

Em nota divulgada pela Semob Secretaria Municipal De Mobilidade (Semob), "as operações podem ser retomadas, desde que as condições de navegação melhorem e garantam a travessia segura das embarcações".

Enquanto o funcionamento segue interrompido, os usuários que precisam se deslocar entre os bairros podem utilizar a frota convencional de ônibus. Além da linha 0238 - Ribeira x Plataforma/São João do Cabrito, é possível integrar com linhas que vão em direção à Avenida Suburbana e ao Largo do Luso.

