Travessia Salvador-Mar Grande continua suspensa neste domingo

A Travessia Salvador-Mar Grande continua com as operações suspensas neste domingo, 4, por causa do mau tempo, com predominância de fortes ventos e mar agitado na Baía de Todos-os-Santos. A Astramab (Associação dos Transportes Marítimos da Bahia) informa que ainda não tem previsão para a retomada do serviço.

Também seguem sem operar, neste domingo, as escunas de turismo que atendem o "Passeio às Ilhas". A travessia foi suspensa na última sexta-feira, 2, às 17h30.

Já a Travessia Salvador-Morro de São Paulo continua operando com conexão na cidade de Itaparica. Os catamarãs saem do Terminal Náutico, atracam no terminal de Itaparica, onde os passageiros seguem em ônibus dos operadores até a Ponta do Curral, em Valença, e fazem a pequena travessia em lanchas rápidas até Morro de São Paulo.

Com conexão, o tempo da viagem fica em 3h20min, uma hora a mais em relação à viagem direta.