Travessia Salvador-Mar Grande registra movimento moderado de embarque | A TARDE

Registrando movimento moderado de embarque nos terminais, a Travessia Salvador-Mar Grande opera normalmente nesta segunda-feira,12. O sistema está com oito embarcações em tráfego desde o início das operações, às 5h. Os horários de saída são de 30 em 30 minutos.

As condições de navegação na Baía de Todos os Santos são normais neste momento. O tempo da viagem é de 40 minutos entre Salvador e Mar Grande. Hoje o último horário saindo de Salvador será às 19h30 e de Mar Grande, a última viagem saindo do Terminal Náutico está programada para as 18h.

Tarifas - Os valores das tarifas da Travessia Salvador-Mar Grande são os seguintes, de segunda-feira a sábado: de Salvador para Mar Grande - R$ 9,30 e Domingos e feriados: R$ 11,80. De Mar Grande para Salvador, de segunda-feira a sábado: R$ 7,50. Domingos e feriados: R$ 10..

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

Os catamarãs da Travessia Salvador-Morro de São Paulo têm até o momento procura moderada de venda de passagens nos guichês das concessionárias Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro, no Terminal Náutico da Bahia. Existem vagas para todos os horários do dia.

O primeiro catamarã zarpou do Terminal Náuticos às 8h30 e o segundo sai às 9h. No total, eles cumprem cinco horários por dia. Depois da saída das 9h, os próximos horários são 10h30, 13h e 14h30. Já de Morro de São Paulo o primeiro horário de saída ocorre às 9h. Depois, serão feitas saídas às 11h30, 13h, 14h e 15h.

As passagens para o Morro de São Paulo podem ser adquiridas no Terminal Náutico. De Salvador para o Morro a tarifa é R$ 151,31. No sentido inverso, R$ 138,71.