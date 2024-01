Travessia Salvador-Mar Grande registra operação tranquila | A TARDE

A operação da travessia de lanchas no trecho Salvador-Mar Grande apresenta movimentação tranquila neste sábado, 6. De acordo com a Associação dos Transportadores Marítimos da Bahia (Astramab), oito embarcações realizam o percurso.

Os horários de saída ocorrem de meia em meia hora, tanto no Terminal Náutico como no Terminal de Vera Cruz, em Mar Grande, podendo ser também de 15 em 15 minutos, conforme o fluxo de usuários. As condições de navegação na Baía de Todos-os-Santos são boas, com ventos fracos e mar calmo nesta manhã. Hoje o último horário saindo de Salvador será às 19h30. De Mar Grande, a última saída está programada para as 18h.

Tarifas

De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 7,50. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 10. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, R$ 9,30 e domingos e feriados, R$ 11,80.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo e escunas

A Travessia Salvador – Morro de São Paulo registra bom movimento de venda de passagens e tem previsão de que todos os catamarãs deixem o Terminal Náutico com lotação completa. Ontem, o movimento de embarque também foi bom no Terminal Náutico, com muitos turistas se deslocando para o Morro de São Paulo, que é um dos destinos mais procurados da Bahia.

As passagens são vendidas nos guichês das concessionárias Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro, no Terminal Náutico. De Salvador para o Morro a passagem custa R$ 151,31. No sentido inverso, R$ 138,71. O pagamento pode ser feito com cartão de crédito ou débito. Os horários saindo de Salvador são 8h30, 9h 10h30, 13h e 14h30. As saídas de Morro para a acontecem às 9h, 11h30, 13h, 14h e 15h.

Já as escunas do “Passeio às Ilhas” da Baía de Todos os Santos estão deixando o Terminal Náutico desde às 8h, para o tour. O serviço tem grande procura por baianos e turistas neste sábado. O passeio turístico inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica e o retorno a Salvador acontece às 17h30m. A tarifa custa R$ 100.