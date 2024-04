Travessia Salvador-Mar Grande tem embarque tranquilo deste domingo, 14 | A TARDE

Os usuários da Travessia Salvador-Mar Grande encontram embarque tranquilo neste domingo, 14, nos terminais Náutico da Bahia, capital, e no Marítimo de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica. O acesso acontece de forma imediata, sem filas. O sistema opera com seis embarcações, que cumprem horários pontuais de saída de meia em meia hora.



As operações tiveram início às 5h, quando a primeira embarcação deixou o Terminal de Vera Cruz. As condições de navegação na Baía de Todos - os - Santos são boas nesta manhã. O percurso entre Salvador e Mar Grande é feito em tempo médio de 40 minutos.

De Mar Grande, a última saída do dia está programada para as 18h. Já de Salvador, a última embarcação deixará o Terminal Náutico às 19h30.

Tarifas - Aos domingos e feriados, os valores das tarifas da Travessia Salvador-Mar Grande são os seguintes: Saindo de Mar Grande: R$:11,60. Saindo de Salvador:R$ 13,50. De segunda-feira a sábado de Mar Grande para Salvador: R$ 8,60. Já no sentido de Salvador para Mar Grande, R$ 10,50.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo opera com conexão

A Astramab - Associação dos Transportadores Marítimos da da Bahia informa que devido às condições desfavoráveis de navegação em todo o trajeto marítimo entre a capital e a Ilha de Tinharé, com mar agitado e fortes ventos, a Travessia Salvador-Morro de São Paulo opera neste domingo com conexão na cidade de Itaparica.

Com conexão, os passageiros da travessia embarcam nos catamarãs no Terminal Náutico, desembarcam no Terminal Marítimo de Itaparica, e seguem de ônibus dos operadores até a Ponta do Curral, em Valença, e fazem a pequena travessia até o Morro. A viagem quando feita com conexão, dura 3h e 20m, ou uma hora a mais em relação à viagem direta. Os próximos horário saindo de Salvador são 9h e 10h30. Depois, ocorrem saídas às 13h e 14h30. De Morro de Sao Paulo, os horários são: 9h, 10h30, 13h, 14h e 15h.

Tarifas - As passagens para o Morro de São Paulo podem ser adquiridas nos guichês das concessionárias, no Terminal Náutico. De Salvador para o Morro a passagem custa R$ 149,61. No sentido inverso, R$ 138,71

As passagens podem ser adquiridas nos guichês das concessionárias Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro, no Terminal Náutico da Bahia, ou pela internet: Biotur: www.biotur.com.br Ilha Bela: www.ilhabelatm.com.br Farol do Morro: www.faroldomorro.com.br.

Escunas de Turismo - O movimento de embarque no Terminal Náutico é muito bom neste domingo para as escunas de turismo que fazem o passeio pelas ilhas da Baía de Todos os Santos. As escunas começaram a sair às 8h e só retornam do tour às 17h. O passeio inclui paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica. A tarifa do passeio é R$ 100.