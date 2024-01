Travessias para Mar Grande e Morro operam com esquema especial | A TARDE

Dezesseis embarcações estarão à disposição para embarque e desembarque de Salvador com destino a Mar Grande e Morro de São Paulo, no terminal marítimo da capital baiana a partir deste sábado, 23.



A Operação Natal-Ano Novo disponibiliza esquema especial com dez lanchas e seis catamarãs. O objetivo é facilitar a viagem de quem vai passar os festejos natalinos em localidades da Ilha de Itaparica e em Morro de São Paulo, alguns dos destinos mais procurados nessa época do ano.

Para quem programou utilizar a Travessia Salvador-Mar Grande para chegar à Ilha de Itaparica, os horários normais de saída dos terminais são de meia em meia hora ou a cada 15 minutos, conforme a demanda de passageiros do momento.

Para atender aos usuários e facilitar o embarque, o sistema está com dez embarcações à disposição do tráfego. Hoje, o último horário programado para Salvador está previsto para às 19h30 e de Mar Grande, às 18h.

Os horários de saída de Salvador com destino a Mar Grande são 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30, 18h e 18h30, 19h e 19h30.

Já de Mar Grande para Salvador, os horários são 5h, 5h30, 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30, 11h, 11h30, 12h, 12h30, 13h, 13h30, 14h, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30 e 18h.

Tarifas

De segunda a sábado, no sentido Mar Grande-Salvador, a passagem na travessia custa R$ 7,50. Já aos domingos e feriados o valor da passagem é R$ 10. De Salvador para Mar Grande, de segunda a sábado, o preço é R$ 9,30 e aos domingos e feriados, R$ 11,80.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo e escunas

No Terminal Náutico da Bahia, também é grande a procura pelos catamarãs da Travessia Salvador-Morro de São Paulo, que devem zarpar com lotação completa. Os catamarãs fazem a viagem direta entre a capital e o Morro, que fica com duração média de 2 horas e 20 minutos.

O primeiro catamarã sai às 9h do Terminal e os demais horários estão programados para às 10h30, 13h e 14h30. De Morro de São Paulo, o primeiro catamarã também zarpa às 9h. Depois, os usuários encontram horários às 11h30, 13h30 e 15h.

Tarifas

De Salvador para Morro, a passagem custa R$ 151,31. Já de Morro para a capital, o preço é menor: R$ 138,71. O pagamento pode ser feito com cartão de débito ou cartão de crédito.

Passeio às Ilhas

As escunas de turismo também operam normalmente e têm bom movimento de embarque. As escunas começaram a sair às 8h do Terminal Náutico para o "Passeio às Ilhas". No roteiro, são feitas paradas na Ilha dos Frades e em Itaparica, com retorno a Salvador às 17h30. A tarifa do passeio é R$ 100.