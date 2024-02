Travessias Salvador-Mar Grande e Morro de São Paulo retomam operações | A TARDE

A Travessia Salvador-Mar Grande foi liberada pela Capitania dos Portos e as operações foram retomadas às 7h30 desta sexta-feira, 26. A Capitania também liberou as operações normais da Travessia Salvador-Morro de São Paulo. Os dois sistemas estavam suspensos desde às 11h de quinta-feira, 25, devido ao mau tempo e às condições adversas de navegação na Baía de Todos-os-Santos.

Para os usuários da Travessia Salvador-Mar Grande, as saídas nos terminais Náutico da Bahia, na capital, e no Marítimo de Vera Cruz, em Mar Grande, são de meia em meia hora. O sistema opera com seis embarcações e tem previsão de funcionar até às 19h30, última saída de Salvador, e até às 18h, horário previsto para a última embarcação deixar o Terminal de Vera Cruz.

Travessia Salvador-Morro de São Paulo

Também liberada pela Capitania dos Portos, a Travessia Salvador-Morro d São Paulo disponibiliza hoje cinco horários em cada terminal. As saídas d Salvador são às 8h30, 9h, 10h30, 13h e 14h30. De Morro, as saídas são às 9h, 11h30, 13h, 14h e 15h.

As passagens nos catamarãs de Morro de São Paulo podem ser adquiridas nos guichês das concessionárias Biotur, Ilha Bela e Farol do Morro, no Terminal Náutio da Bahia. Saindo de Salvador, o bilhete custa R# 151,31. Já em Morro de São Paulo a passagem custa R$ 138,71.