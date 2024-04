Três pessoas ficam feridas em acidente na BR-324 com motos e carro | A TARDE

Três pessoas, que não tiveram identidades reveladas, ficaram após um acidente na manhã desta quarta-feira, 20, na rodovia BR-324, sentido Centro, em Salvador.

De acordo com a ViaBahia, concessionária que administra a rodovia, a colisão teria envolvido quatro veículos, sendo três motos e um carro de passeio. A batida ocorreu entre os KMs 624 e 625.

Informações da TV Bahia apontam que um motociclista por aplicativo realizava uma corrida e passou por cima de uma ferragem que estava na via e caiu no chão. Na sequência, um carro que estava atrás tentou desviar e outras duas motocicletas bateram no veículo.



As vítimas do acidente tiveram escoriações e uma delas precisou ser encaminhada ao hospital. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para socorrer os feridos.

Por conta do ocorrido, o congestionamento ficou intenso na região desde o Km 608. A ViaBahia informou que o trânsito chegou a sete quilômetros de extensão.