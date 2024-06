Três pessoas são baleadas durante tentativa de roubo em Salvador; veja | A TARDE

Três pessoas foram socorridas por uma guarnição da Polícia Militar, no bairro da Mata Escura, na noite desta terça-feira, 28. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, os militares foram acionados para atender uma solicitação de colisão de veículos, na Rua da Pampulha. Chegando lá, encontraram as vítimas baleadas, onde foram socorridas para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Leia mais:

>> Jovem é assassinado a tiros na praça do centro de Lauro de Freitas

Relatos dão conta que, ao menos duas das vítimas estavam praticando roubos na região, quando uma pessoa reagiu e atirou contra os suspeito. Após, houve a colisão. Não há informações se a terceira pessoa também estava praticando ações criminosas e nem sobre o autor dos disparos.

A Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV) investiga o crime. Diligências investigativas continuam para identificar os autores e esclarecer motivação e autoria das tentativas de homicídios. O estado de saúde dos três baleados não foi informado.





Reprodução

Publicações relacionadas