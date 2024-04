Trio é localizado com arma de fabricação israelense em Salvador | A TARDE

Dois homens foram presos e um menor apreendido na tarde deste domingo, 14, com uma pistola de calibre .9mm, de fabricação israelense, no bairro de Mirantes de Periperi, Subúrbio Ferroviário de Salvador. A região vive uma guerra devido à disputa entre as facções criminosas Comando Vermelho (CV) e Bonde do Maluco (BDM) pelo controle da venda de drogas.

Leia também:

Segundo as informações obtidas pelo Portal A TARDE, a apreensão aconteceu após policiais militares do Batalhão Gêmeos deslocarem em apoio a policiais da 18ª CIPM. Os agentes haviam acabado de entrar em confronto com os criminosos. Pouco depois, um veículo foi abordado e os pms encontraram diversos materiais ilícitos, dentre os quais uma pistola de calibre .9mm, de fabricação israelense, um simulacro de arma de fogo, diversas munições de calibres variados: .556, .9mm e .40, além de , gandolas militares e balaclavas.

Após isso, o adolescente foi levado para DAI - Delegacia do Menor Infrator - e os demais para Central de Flagrantes. A suspeita é que todos façam parte do CV.