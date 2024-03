Trio é preso pela PM após assaltar motorista por aplicativo | A TARDE

Policiais militares do Batalhão de Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos de Veículos (Batalhão Apolo) prenderam os três homens que feriram e assaltaram um motorista por aplicativo no bairro de Itapuã, em Salvador, na manhã desta sexta-feira, 23. Os policiais apreenderam com eles um simulacro de arma de fogo e um canivete.

A equipe da PM realizava rondas quando foi acionada pela vítima, que estava ensanguentada e sendo socorrida para a UPA de Itapuã, após ter sido agredida fisicamente com a utilização de golpes de canivete e socos por três criminosos. O trio fugiu levando o Crossfox, de cor preta, que era conduzido pelo motorista por aplicativo.

Durante a fuga, ao passarem pela Rua Flor do Bosque, em Itapuã, o homem que dirigia o veículo perdeu o controle do carro e colidiu com outro veículo que estava estacionado na rua.

“O acionamento imediato com informações passadas por populares e pela vítima foram fundamentais para a rapidez dos policiais integrantes da guarnição recuperarem o automóvel e prenderem os criminosos”, destaca tenente-coronel Assemany, comandante do Batalhão Apolo.