Trios elétricos no Carnaval serão monitorados por GPS | A TARDE

Quarenta trios elétricos serão monitorados via GPS durante o Carnaval 2024 pela Secretaria da Segurança Pública. Através dos rádios, a pasta terá acesso – em tempo real e diretamente do Centro Integrado de Comunicações (Cicom) – ao posicionamento dos veículos.

"Queremos ampliar a eficiência do emprego do policiamento no acompanhamento dos trios, principalmente das grandes atrações", disse o diretor de engenharia da Stelecom, capitão da PM, Ubiraci Muniz Barreto.

Integrantes da Superintendência de Telecomunicações (Stelecom) instalam os rádios LTE (Long Term Evolution) nos veículos. Ao final da festa, os equipamentos serão retirados dos caminhões.