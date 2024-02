Anitta será a voz do metrô de Salvador durante o Carnaval; entenda | A TARDE

A cantora Anitta é presença confirmada no Carnaval de Salvador em 2024, na sexta-feira de Carnaval, 9, quando vai comandar um trio elétrico no circuito Barra-Ondina. Mais do que isso, baianos e turistas "vão viajar" com a cantora durante as viagens de metrô das linhas 1 e 2.

Isso porque a voz da artista dentro do metrô da capital baiana indicará chegada aos locais em que serão realizados os blocos e passarão os trios elétricos. A ação faz parte de uma campanha publicitária da marca Rexona e acontecerá nos dia 10, 11 e 12.

Em entrevista ao Uol, a artista comemorou a ação realizada pela empresa. "Achei incrível! Nunca imaginei ser a voz do metrô, né?". "Botem para ferver", pedirá a artista nos áudios que serão utilizados pelo metrô.