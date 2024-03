Tubulação é atingida por obra do BRT e fornecimento de água é suspenso | A TARDE

Publicado quarta-feira, 28 de fevereiro de 2024 às 11:27 h | Atualizado em 28/02/2024, 15:33 | Autor: Da Redação ouvir

De acordo com a Embasa, as equipes estão trabalhando no reparo emergencial na linha distribuidora de água - Foto: Marcello Casal Jr | Agência Brasil