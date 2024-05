Tutores de animais de Salvador realizam manifestação em aeroporto | A TARDE

Tutores de animais de Salvador realizaram uma manifestação no Aeroporto Luís Eduardo Magalhães, na manhã deste domingo, 28, pela morte do cão Joca em voo da Gol.

Manifestantes estavam com seus animais e seguravam cartazes como “Por um Brasil que também valorize os direitos dos animais”, “Os animais merecem respeito.





O caso aconteceu na última segunda-feira, 22, durante o transporte aéreo da Gollog, empresa da companhia Gol, que o enviou para o destino errado.

O cãozinho Joca, um golden retriever de cinco anos de idade, saiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e deveria ter ido para Sinop, Mato Grosso, no mesmo voo que seu tutor. A empresa, no entanto, cometeu um erro e enviou o cachorro para Fortaleza, no Ceará. Após chegar na capital cearense, o animal foi mandado de volta para Guarulhos e, quando o tutor chegou para encontrá-lo, ele já estava morto.