Último adeus: influenciador morto a tiros será sepultado nesta terça

O influenciador digital Anderson Rodrigues, encontrado morto a tiros na manhã de segunda-feira, 22, dentro de uma carro, próximo à Estação Pirajá, em Salvador, será sepultado na tarde desta terça-feira, 23, no Cemitério Bosque da Paz.

Segundo informações de testemunhas, Anderson estava com a namorada e um amigo em uma festa paredão, no bairro do Calabetão, quando foi abordado por cerca de 10 homens que pertenceriam a uma facção criminosa que comanda a área onde ocorria o evento. O grupo teria perguntado a Anderson de onde ele era, e o influenciador teria respondido ser do Rio de Janeiro.



Ainda segundo as testemunhas, a resposta desagradou o grupo, pelo fato deles serem rivais de uma facção criminosa oriunda no Rio de Janeiro.

Anderson Rodrigues era influenciador digital e teria sido morto por facção criminosa | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Com isso, o grupo teria sequestrado os três e saído do local. Posteriormente, o corpo de Anderson foi encontrado com várias marcas de tiros, dentro do próprio veículo, na região da Estação Pirajá. Ele também teria sido espancado. Até a última atualização desta reportagem, a namorada da vítima e o amigo seguiam desaparecidos.



Em nota, a Polícia Civil disse que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso e que diligências estão sendo realizadas para identificar o autor e a motivação do homicídio. Guias periciais e de remoção foram expedidas. A polícia também não confirmou se o jovem era do Rio de Janeiro.



No perfil de Anderson no Instagram, muitas pessoas deixaram mensagem lamentando o ocorrido.

“Meu irmão você não merecia isso não 😭😭😭😭😭😭”, escreveu um seguidor. “Tão jovem. Que Deus conforte os corações de todos familiares 😭”, disse outra pessoa.