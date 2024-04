Vacinação contra gripe e dengue será oferecida em pontos de Salvador | A TARDE

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador estará promovendo a vacinação contra gripe e dengue em uma série de locais na capital baiana neste sábado,23. A iniciativa visa facilitar o acesso ao imunizante e garantir a proteção da população local.

"Neste sábado, estaremos operando em dezenas de unidades de saúde, além de diversos pontos de grande circulação, como mercados, shoppings e igrejas, para facilitar o acesso à vacinação. Portanto, pedimos à população que busque nossos serviços para garantir esse cuidado essencial com a saúde", orienta a vice-prefeita e secretária de saúde, Ana Paula Matos.

Dengue

A vacinação estará disponível para crianças e pré-adolescentes de 10 a 14 anos, sendo necessária a presença dos pais ou responsável legal para a aplicação.



Gripe



Os seguintes grupos prioritários serão contemplados:



Trabalhadores da saúde;



Professores do ensino básico e superior;

Profissionais das forças de segurança e salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Caminhoneiros;

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso;

Trabalhadores portuários;

Gestantes;

Puérperas;

Idosos com 60 anos ou mais;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais elencadas pelo Ministério da Saúde;

Pessoas com deficiência permanente.

Confira abaixo a lista de unidades com oferta de vacinação contra gripe e dengue em Salvador:



SÃO CAETANO/VALÉRIA – DAS 8H ÀS 16H



UBS Péricles Laranjeiras; USF Alto Do Cabrito; USF Boa Vista Do São Caetano; USF Capelinha; USF Boa Vista Do Lobato; USF San Martin; USF Lagoa Da Paixão; USF Bom Juá; USF Alto Do Peru; USF Antônio Lazarotto

CENTRO HISTÓRICO – DAS 8H ÀS 16H



Shopping Piedade – SOMENTE VACINA GRIPE PARA OS GRUPOS PRIORITÁRIOS A PARTIR DE 12 ANOS (DAS 9H ÀS 16H)

UBS Ramiro De Azevedo; USF Dona Iraci Isabel Da Silva – Gamboa

BOCA DO RIO – DAS 8H ÀS 16H



USF Curralinho

PAU DA LIMA – DAS 8H ÀS 16H

USF Vale Do Cambonas; UBS Pires Da Veiga; USF João Roma Filho; USF Dom Avelar; USF Vila Canária; USF Sete De Abril

ITAPUÃ – DAS 8H ÀS 16H

UBS José Mariane; USF Coração De Maria; UBS São Cristóvão; USF Itapuã; USF KM 17; USF Mussurunga; USF Vila Verde; USF Jardim Das Margaridas;

Ponto fixo: Shopping Paralela – SOMENTE VACINA GRIPE PARA OS GRUPOS PRIORITÁRIOS A PARTIR DE 12 ANOS (DAS 9H ÀS 16H)

BROTAS – DAS 8H ÀS 16H

USF Vale Do Matatu

Atakarejo – Vasco Da Gama – SOMENTE VACINA GRIPE PARA OS GRUPOS PRIORITÁRIOS A PARTIR DE 12 ANOS (DAS 9H ÀS 16H)

SUBURBIO FERROVIÁRIO- DAS 8H ÀS 16H

UBS Periperi; UBS Sérgio Arouca (até às 14h); USF Beira Mangue; USF Plataforma; USF Alto Da Terezinha; USF Bate Coração (até ás 14h); USF Ilha Amarela;USF Itacaranha; USF Tubarão; USF São Tomé De Paripe; USF Alto Do Cruzeiro; USF Cocisa; USF Alto De Coutos I (até ás 14h) ; USF Alto De Coutos II (até ás 14h); USF Ilha De Maré; USF Ilha De Paramana; USF Bom Jesus Dos Passos.

LIBERDADE – 8 às 16hs

Multicentro Liberdade; USF Iapi; USF San Martin I; USF San Martin III

CABULA – BEIRU- DAS 8H ÀS 16H

USF PROF Humberto Castro Lima- Pernambuezinho; UBS Eunisio Coelho Teixeira; UBS Santo Inácio; UBS Mata Escura; USF Mata Escura; UBS Rodrigo Argolo; USF Dep Cristóvão Ferreira- Saramandaia I; USF SUSSUARANAI; USF Professor Fernando Filgueiras Cabula VI; USF Claudelino Miranda – Resgate; USF Prof. Guilherme Rodrigues Da Silva – Arenoso

Ponto fixo: Shopping Bela Vista – (SOMENTE VACINA GRIPE PARA OS GRUPOS PRIORITÁRIOS A PARTIR DE 12 ANOS) – 9 AS 16 HORAS

CAJAZEIRAS – DAS 8H ÀS 16H

USF Cajazeiras XI; USF Fazenda Grande III; USF Jaguaripe; USF Jardim Das Mangabeiras; USF Cajazeiras X, USF Cajazeiras V, USF Cajazeiras IV; USF Palestina.

ITAPAGIPE – DAS 8H ÀS 16H

USF São José De Baixo (8 às 14hs); UBS Virgilio De Carvalho

BARRA RIO VERMELHO – DAS 8H ÀS 16H

USF Calabar; USF Alto das Pombas; USF Garcia; USF Lealdina Barros; USF Sabino Silva; UBS Vila Matos.

Drive Thru – UBS Clementino Fraga – 5º CS – SOMENTE VACINA GRIPE PARA OS GRUPOS PRIORITÁRIOS A PARTIR DE 12 ANOS)

Ponto Fixo: Shopping Salvador; – SOMENTE VACINA GRIPE para os grupos prioritários a partir de 12 anos (das 9h às 16h)

Igreja Batista Avivamento Mundial – Bruno Leonardo – SOMENTE VACINA GRIPE PARA OS GRUPOS PRIORITÁRIOS A PARTIR DE 12 ANOS) (das 9h às 12h).