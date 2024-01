Vai chover no Réveillon? Saiba a previsão para Salvador | A TARDE

O final do mês de novembro e início de dezembro foram períodos de clima atípico em Salvador, diante das fortes chuvas. No último mês, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostrou que o total de chuva na estação meteorológica convencional de Salvador foi de 240,7 milímetros (mm). O valor representa 122% acima da média climatológica, que é de 108,2 mm. Com a chegada das festas de Réveillon e Ano Novo, há preocupação das pessoas que vão passar a virada do ano aqui, em especial se vai chover no dia 31 de dezembro.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o diretor da Codesal, Sosthenes Macêdo, afirma que a frente fria “deve chegar efetivamente em Salvador no dia 2 de janeiro e perdurar por mais alguns dias, até 9 de janeiro”. Sosthenes ressalta que essa previsão se dá com uma semana de antecedência, por isso, “ainda há uma margem de mudança” até a data, podendo perder “a intensidade”, de acordo com o gestor.

Segundo Sosthenes, houve uma apreensão por parte dele e da equipe da Defesa Civil sobre a chuva na virada do ano, mas que a frente fria que está se “deslocando”, tem maior possibilidade de chegar à região sul, extremo sul e oeste da Bahia. De acordo com ele, apesar de não ser da “observância” da Codesal, é necessário avaliar se essa frente pode chegar à capital baiana. “Não podemos deixar toda a equipe despreparada, porque vamos estar envolvidos no Festival da Virada, para não sermos pegos de surpresa”, afirma.

Sosthenes ainda diz que a equipe da Codesal está atuando com o auxílio de parceiros do centro de monitoramento e alerta da Defesa Civil de Salvador. Todas as informações sobre possíveis chuvas em Salvador são baseados em estudos de meteorologistas e geógrafos.

Quanto ao aumento para mais de 2 mm de chuva, como aconteceu no mês de novembro, Shostenes informou que “não há nenhum tipo de preocupação maior”. “Se tratando de uma área próxima ao mar, isso traz, além da beleza, a condição agradável da maresia, também traz o impacto dos ventos, então essa é uma chance”, conclui.