Vai viajar? Saiba a situação do sistema Ferry-Boat nesta quarta | A TARDE

O sistema ferry-boat opera com cinco embarcações nesta quarta-feira, 27, durante operação especial de viagens neste final de ano. De acordo com a Internacional Travessias Salvador (ITS), administradora do serviço, os ferries contam com saidas de hora em hora.

Os ferries à disposição dos usuários são: Zumbi dos Palmares, Rio Paraguaçu, Maria Bethânia, Pinheiro e Ivete Sangalo.

Ainda de acordo com a ITS, nesta quarta, o movimento é intenso para veículos e moderado para pedestres no terminal São Joaquim. No terminal Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, o fluxo é moderado para veículos e tranquilo para pedestres.

Veículos pesados

No sentido terminal São Joaquim para Bom Despacho, a suspensão de embarque de caminhões permanece válida das 5h das sextas-feiras até às 15h dos sábados, como também das 5h de vésperas de feriados até às 5h do dia posterior ao seu retorno.

No sentido terminal Bom Despacho para São Joaquim, a suspensão é válida das 5h dos domingos até às 5h da segunda-feira, como também das 5h do dia posterior ao feriado até às 5h do dia seguinte. Veículos pesados transportando alimentos e também pacientes em tratamento fora do domicílio, poderão embarcar normalmente no período de restrição.

Hora Marcada

Para verificar a disponibilidade de vagas do serviço exclusivo de veículos, é necessário acessar o site www.internacionaltravessias.com.br. As passagens são disponibilizadas no site com 30 dias de antecedência.

Filômetro

Os clientes podem consultar o movimento nas filas do sistema Ferry-Boat através do site da Concessionária, na aba filômetro. O fluxo é atualizado diariamente, após cada embarque: www.internacionaltravessias.com.br/filometro/