Van bate em poste na Av. Carlos Gomes e deixa três feridos | A TARDE

Três pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã desta quarta-feira, 17, na região da Avenida Carlos Gomes, em Salvador. O caso aconteceu por volta das 7h.

Segundo a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), uma van se chocou com um poste. As três vítimas que ficaram feridas estavam dentro do veículo e foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde delas.

O veículo também já foi retirado do local e o trânsito segue normal.