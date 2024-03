Veículo invade condomínio durante perseguição policial em Cajazeiras | A TARDE

Um carro invadiu a área residencial de um condomínio durante uma perseguição na noite de sexta-feira, 13, na Rua Hildegardes Viana, em Cajazeiras.

O caso aconteceu por volta das 22h30 e, de acordo com a Polícia Militar, teve início com denúncias de que três suspeitos em um veículo branco estavam praticando assaltos no bairro Boca da Mata.



Durante as buscas, os policiais identificaram o veículo e, ao se aproximarem, foram surpreendidos com tiros. Houve perseguição, os suspeitos perderam o controle do veículo e bateram em uma garagem nos fundos do condomínio, em uma área de mata. Em seguida, fugiram do local. O carro foi abandonado com ao menos oito perfurações de tiros.

A Polícia Civil informou que, ainda em Cajazeiras, foi registrado o roubo de um veículo na Rua Juscelino Kubitscheck. É confirmado que é o mesmo veículo utilizado pelos suspeitos na invasão do condomínio. A polícia disse estar investigando o caso.