Veículo roubado é recuperado por agentes da PM no Comércio

Agentes da polícia militar do Batalhão Apolo recuperaram um carro com restrição de roubo, na tarde deste sábado, 29, no Comércio.



Os pms realizavam rondas na região, quando localizaram o veículo, que havia sido roubado na noite de sexta-feira, 28, no bairro de Macaúbas, estacionado na Rua Nilo Peçanha.

O automóvel foi encaminhado para o registro da ocorrência junto à DRFRV.