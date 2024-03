Veja programação completa de shows do Aniversário de Salvador | A TARDE

A prefeitura de Salvador anunciou nesta quinta-feira, 14, toda a programação de shows para o aniversário da cidade, que acontece no dia 29 de março, daqui a 15 dias. A programação conta com grandes artistas e apresentações em diversos pontos da capital baiana, começando neste sábado, 16, e seguindo até o dia 7 de abril.

Confira a programação:

Sábado (16/03) - Trio com Xanddy Harmonia, a partir das 18h, na Praça João Martins, em Paripe;

Sábado (16/03) - Sylvia Patrícia convida Sandra de Sá e Ópera Buff, com Jonga Cunha, Rafa Chaves e Rafa Jardim, a partir das 19h, no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho;

Domingo (17/03) - Alexandre Leão, Pedro Pondé e Tiri, a partir das 17h, no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho;

Sexta-feira (22/03) - Dj Belle, Marcia Castro e convidados, a partir das 16h30, na Praça da Cruz Caída, no Pelourinho;

Sábado (23/03) - DJ Belle, Nêssa convida Sambaiana, Duda Diamba, a partir das 16h30, na Praça da Cruz Caída, no Pelourinho;

Sábado (23/03) - Lincoln Senna, DJ Xirita e Vanessa Borges, apartir das 18h, no Food Park Salvador, na Boca do Rio;

Sábado (23/03) - Orquestras de Câmara de Salvador, Zeca Freitas e Paulo Primo, a partir das 17h, na Praça do Campo Grande [Bailes da Cidade];

Domingo (24/03) - Roberta Campos convida Beto Guedes, Orquestra Sérgio Benutti, Orquestra Fred Dantas, a partir das 17h, na Praça do Campo Grande [Bailes da Cidade];

Domingo (24/03) - Banda Jammil, a partir das 17h30, na Ponta do Humaitá, no Monte Serrat ['Vamos ver o pôr do sol'];

Domingo (24/03) - Pranchão com Mudei de Nome no Parque dos Ventos, na Orla da Boca do Rio [Volta no Parque];

Sexta-feira (05/04) - Magary Lord e Psirico, a partir de 18h, em Cajazeiras;

Domingo (07/04) - Show de lançamento da Banda Mel 40 anos, a partir das 12h, no Parque da Cidade;

Show especial de encerramento do festival no sábado e domingo (6 e 7 de abril), Carlinhos Brown, Larrisa Luz convidando Luedji Luna e Banda Didá, e Seu Jorge fazem show na Praça Maria Felipa, no Comércio.