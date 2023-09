Velório de Varela reúne familiares, fãs e autoridades em Salvador

O velório do apresentador e radialista Raimundo Varela, que acontece no cemitério Jardim da Saudade, na tarde desta quinta-feira, 7, reuniu fãs, familiares, amigos e autoridades políticas de Salvador. O comunicador faleceu durante a madrugada. A razão do óbito não foi divulgada pela família.

Presente na despedida do jornalista, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), lamentou novamente o falecimento de Varela e lembrou de momentos que compartilhou ao lado do comunicador durante a carreira política e nos tempos de faculdade [vídeo abaixo].

"Salvador e a Bahia se despedem de um dos maiores comunicadores do nosso estado. Tem momentos marcantes. Varela, levando informação, mas também cobrando das autoridades melhorias para as vidas das pessoas. Varela sem sombra de dúvidas deixou a sua marca no jornalismo e os exemplos dele com certeza vão servir para inspirar gerações futuras", disse Bruno.

Questionado sobre as lembranças especiais ao lado de Varela, o prefeito lembrou de algumas entrevistas que concedeu ao profissional da comunicação.

"Tem algumas, ainda como estudante, quando a primeira vez eu participei de um programa dele, completando 18 anos de idade, brigando pelas reduções das mensalidades da Universidade Católica, onde me formei em direito, depois na vida pública, diversas entrevistas que eu dei a ele", contou.

Presente no velório, o apresentador do Cidade Alerta, Adelson Carvalho, relembrou alguns momentos especiais que compartilhou com Varela, tanto na vida pessoal, quanto na profissional.

“Eu tenho boas lembranças dele. Mais cedo, eu estava vendo meu álbum de casamento, e ele estava lá. Só tenho coisas boas dele. Sempre que eu precisava, ele me acudia, me tratava super bem e a prova disso é esse laço de amizade, que o transformou em meu padrinho de casamento”, disse ele.

"Varela foi um grande professor do jornalismo popular desse Brasil, e eu tenho a maior honra de ter seguido os seus passos, e vou continuar lembrando. Ele tinha o seu lado bem humorado, seu lado polêmico, sabia cobrar. E eu tenho a honra de ter trabalhado com ele, tanto na rádio quanto na TV. Uma honra dupla”, completou o jornalista.

Fãs do apresentador também marcaram presença no velório de Varela. Em entrevista ao Portal A TARDE, um homem, identificado como Bruno, disse que o apresentador era uma pessoa boa e "ajudava muita gente"

"Ele era um grande líder, homem de Deus, gostava muito dele. Ajudava muita gente. Hoje é o enterro dele, era uma pessoa muito boa. Estou aqui para me despedir do meu amigo, do apresentador Raimundo Varela. Que Deus conforte o coração da família dele e de todos", contou o fã.

Existe ainda a expectativa para o comparecimento do governador Jerônimo Rodrigues (PT), que comentou sobre o falecimento de Varela na manhã desta quinta, durante o desfile de Sete de Setembro.

"Meus sentimentos à família. A trajetória dele como líder do jornalismo na TV, no rádio, a Bahia se consterna com a perda de um profissional da comunicação que muito contribuiu para o desenvolvimento da história da Bahia", disse o governador.

Varela foi idealizador do Balanço Geral, programa que cresceu na televisão brasileira e entrou na grade oficial da Record TV nacional. Passando por problemas de saúde, o apresentador de 75 anos estava trabalhando de casa desde o início da pandemia.