Velório do Guarda Civil morto na BR-324 acontece nesta sexta-feira | A TARDE

O velório do guarda civil municipal Daniel Queiroz Sales, de 52 anos, que foi morto na quinta-feira, 30, após ser baleado durante uma uma briga de trânsito, em um posto de combustível, na BR-324, em Salvador, acontecerá na tarde desta sexta-feira, 1º, às 15h30, no cemitério Bosque da Paz. O sepultamento será realizado às 16h45.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao Portal A TARDE, a situação teria sido motivada por uma briga de trânsito, em um posto de combustível. Após a discussão uma troca de tiros foi iniciada e, ao deixar o local de carro, o agente seguiu em direção a BR-324, no Sentido Feira de Santana, mas acabou atingido por disparos de arma de fogo.

Atingido, ele perdeu o controle da direção e acabou batendo em uma mureta. O agente foi atingido no tórax e abdômen, foi socorrido por uma equipe da Via Bahia para o Hospital do Subúrbio, onde foi submetido a cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos.

Daniel de Queiroz Sales era lotado em um patrimônio público, na área S4. A Polícia Civil investiga o caso.





Reprodução | Redes Sociais