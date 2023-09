Velório do policial federal morto em operação acontece nesta sexta

O velório do policial federal Lucas Caribé Monteiro de Almeida, de 42 anos, morto durante operação integrada do grupo Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), nesta madrugada, acontece nesta sexta-feira, 15, às 14h, no Cemitério Bosque da Paz, no bairro Trobogy, em Salvador.

A cerimônia de cremação começa às 17h15, onde familiares e amigos serão reunidos para se despedir do policial.

O secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner, disse no início da tarde desta sexta-feira, 15, durante coletiva de imprensa, que as forças policiais da Bahia não irão recuar nem descansar antes de achar os responsáveis pelo assassinado do agente da Polícia Federal.

Na operação, a agente federal Hosannah Caria Carneiro e o policial civil Vockton Carvalho também ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Geral do Estado (HGE). Dois suspeitos de integrar uma facção criminosa foram mortos durante o confronto.