Vem chuva por aí? Veja a previsão do tempo para Salvador nesta semana | A TARDE

A capital baiana segue com o efeito de uma massa de ar quente e seca durante a semana. No entanto, ventos úmidos que chegam do oceano Atlântico favorecem a ocorrência de chuvas na cidade.

Entre a segunda-feira, 13, e quarta-feira, 15, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com poucas chances de chuvas, segundo a previsão da Defesa Civil de Salvador.

Já na quinta-feira, 16, a estimativa é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas fracas e isoladas, que podem acontecer a qualquer hora do dia.

Na sexta-feira, 17, a previsão é de céu nublado a parcialmente nublado com possibilidade de chuvas fracas e moderadas. Entre sábado, 18, e domingo, 19, a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas, que também podem ocorrer em qualquer momento do dia.

As temperaturas na capital baiana deverão variar entre 24 °C, de mínima, e 31 °C, de máxima.

