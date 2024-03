ViaBahia adia reparo em trecho da passarela que desabou na BR-324 | A TARDE

A ViaBahia adiou o início do trabalho de recuperação da passarela localizada no KM 622 da BR-324, que estava previsto para começar na noite de segunda-feira, 26, após uma parte do equipamento ceder no sábado, 24, causando interdição. Agora, a previsão é de que o reparo seja realizado entre a noite desta terça-feira, 27, a partir das 22h, até a madrugada de quarta-feira, 28.

De acordo com a ViaBahia, a decisão foi tomada após a equipe especializada constatar que não haveria tempo suficiente para concluir a primeira etapa dos trabalhos dentro do período noturno, sem prejudicar a circulação dos pedestres que acontece logo pela manhã.

A concessionária ainda reforçou que durante a realização dos serviços, a via marginal que fica sob o equipamento será interditada e a parada de ônibus que existe no local será temporariamente deslocada para 10 metros à frente de sua posição habitual.

"Essa reprogramação foi necessária para assegurar a conclusão eficaz do serviço e garantir a segurança dos usuários da rodovia e da passarela", apontou a ViaBahia.

Entenda

A passarela foi interditada no sábado, 24, após parte do chão do equipamento cair. A VIABAHIA foi ao local e fez uma manutenção temporária, voltando a liberar a passarela do domingo, 25. A concessionária alegou que fez o paliativo e decidiu liberar por contado alto fluxo de pessoas no local.

Nesta segunda, a empresa vai dar início as obras, das 22h às 4h, para que não gere impacto durante o dia. O prazo para conclusão será divulgado em breve.