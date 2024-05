Vídeo: bandidos roubam moto em importante via de Salvador | A TARDE

Dois homens foram filmados praticando um assalto contra um motociclista, na noite de terça-feira, 23, na Rua Valério Silva, região da Rótula do Abacaxi, em Salvador.

Nas imagens rebebidas pela equipe do Portal A TARDE, é possível ver que a dupla estava em uma moto e realizou a abordagem do outro motocilista. O veículo chegou a cair no chão, antes de ser levado pelo criminosos.

A 37ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), que faz a cobertura da área, informou que não foi acionada para a ocorrência.

Veja o vídeo:

A TARDE / Leitor