Ônibus deixam de circular na Vila Verde após duas mortes nesta quarta | A TARDE

Os moradores da Vila Verde, em Nova Brasília, na Estrada Velha do Aeroporto, amanheceram sem o serviço do transporte público nesta quarta-feira, 24. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a decisão veio após o registro de duas mortes no início da manhã na localidade.



Os assassinatos foram confirmados pela Polícia Militar que reforçou a segurança. As vítimas foram identificadas como Walace Cerqueira dos Santos e Gabriel Santana da Hora Santos. Os jovens foram mortos em locais diferentes. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga se os crimes têm relação.



Ainda segundo o sindicato que representa os rodoviários a suspensão do serviço deve permanecer até que os trabalhadores se sintam seguros. Até lá, os moradores que dependem dos ônibus estão tendo que andar até a Estrada Velha do Aeroporto para pegar a condução.