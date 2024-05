Vídeo: barraca pega fogo na Sete Portas | A TARDE

Uma barraca pegou fogo na noite desta sexta-feira, 17, na região da Sete Portas. Informações preliminares apontam que uma pessoa em situação de rua teria colocado fogo no local.

Nas imagens, é possível ver as chamas tomando conta do estabelecimento e a ausência de um caminhão do Corpo de Bombeiros. Ainda não há informações se houve feridos.

O Portal A TARDE procurou o Corpo de Bombeiros, mas, até o momento dessa publicação, a corporação não deu um retorno sobre a situação.

