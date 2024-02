Vídeo: câmera flagra momento em que jovem recebe garrafada no rosto | A TARDE

Um jovem de 22 anos levou 37 pontos no rosto após ser agredido com uma garrafa de vidro quando tentava separar uma briga durante uma festa. O caso no último domingo, 21, no bairro de Stella Maris, em Salvador.



Em conversa com o Portal A TARDE, o advogado Alison Monteiro, que defende a vítima identificada como Lucas Silva, relatou que a confusão foi motivada após o agressor sentir falta do celular. De acordo com Alison, a agressão aconteceu pouco depois de Lucas, acompanhada de três amigos, deixar uma festa na Pituba.

"Eles [o grupo que estava com o agressor] estavam numa festa e aí o rapaz que estava com o carro, que é filho de uma PM, estava levando os jovens de uma festa para outra. E aí ele [o agressor] sentiu falta do celular dele. Era uma turma de uns 20 jovens. Ele achou que um dos jovens tinha pego", explicou.

Segundo Alisson, o filho da policial mandou que todos descessem do veículo para revistar. Após o procedimento, o aparelho não foi encontrado. Pouco depois, Lucas e os amigos foram surpreendidos enquanto conversavam [ veja vídeo].

"Ele se irritou porque achou que estava ali [o celular], que era o rapaz que debochou, que pegou o celular. Aí ele partiu para cima do rapaz, que era menor de idade. Esse rapaz, que foi a vítima da agressão, foi defender e então, na hora que ele pegou a garrafa, a garrafa de vidro, ele partiu a garrafa, na hora que ele pegou e foi para cima do menino".

Ainda conforme o relato, Lucas foi ferido no momento em que tentou defender o adolescente. "Ele viu e foi para cima dele para defender. Tentou segurar ele pelo pescoço e caiu. Na hora que ele caiu, o rapaz tentou segurar e caiu. Ele pegou a garrafa e deu duas garrafadas no rosto de Lucas".

O Portal A TARDE teve acesso a um vídeo de segurança que mostra o momento exato em que Lucas recebe a garrafada no rosto.





Arquivo Pessoal

Histórico de agressão e 'carteirada'

O advogado de Lucas também relatou que, após o fato, o agressor, um jovem de 18 anos, chegou a ameaçar a vítima e disse que "não daria em nada" por que ele é filho de uma policial militar.

"Depois que ele deu a garrafada teve um negócio de ameaça de morte. Ele falou: 'ah, não vai dar nada para mim porque minha mãe é PM. Eu vou matar todo mundo e não sei o quê'. Claro que estavam sob condição de bebida e tal, mas teve ameaça", contou o representante.

Monteiro ainda ressaltou a atitude 'inadequada' da mãe do suspeito. "Segundo os relatos ,a mãe do rapaz agressor agiu com o deboche e falou que o filho dela estava certo, que roubaram, que ele botou um monte de marginal dentro do carro, dizendo que os meninos todos eram marginais e ficou por isso mesmo".

Além disso, Monteiro salientou que não seria a primeira vez que o agressor e sua mãe se envolveram em um caso de agressão. O fato foi conhecido pelo advogado e seu cliente após o registro do caso na Delegacia de Itapuã.

"Ele, quando era de menor, com a mãe, espancou a vizinha. E é uma questão de processo já. Ela respondeu na Corregedoria da Polícia e ele respondeu na delegacia da adolescência de Infrator".

Em nota, a Polícia Civil informou que "a 12ª Delegacia Territorial (DT/Itapuã) investiga uma lesão corporal, ocorrida no domingo (21), no bairro de Stella Maris. A vítima foi atingida por um golpe de garrafa. Guias de lesões corporais foram expedidas. Investigadores já têm indícios de autoria, e diligências estão sendo realizadas para apurar a motivação do fato".

Além das implicações criminais, o suspeito deve responder por um processo na área civil. "A gente vai entrar também com um possível processo por dano estético. Então, além do dano físico, moral, a gente vai pelo dano estético, porque desfigurou o rosto dele. Ele levou 37 pontos no rosto, então aquilo ali, provavelmente, nunca mais vai voltar a ser como era antes", explicou o advogado.