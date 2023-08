Vídeo: carro é encontrado na água da Praia de Tubarão

Imagens de um carro boiando nas águas da Praia de Tubarão, no bairro de Paripe, Subúrbio Ferroviário de Salvador, circulam nas redes sociais nesta segunda-feira, 21. No registro, é possível ver quatro homens na carroceria da S-10, branca. Ainda não há informações sobre como o veiculo foi parar no local.

À equipe do Portal A Tarde, a Transalvador informou que equipes foram enviadas ao local mas não encontraram nenhum veículo dentro da água na região.

Veja vídeo:

Reprodução | Redes Sociais

Na mesma praia, quatro pessoas foram mortas a tiros na tarde de domingo, 20. Informações iniciais apontam que as vítimas seriam três homens e um bebê. Elas foram identificadas como Joilson de Souza Silva, de 36 anos, Jonas Santos de Oliveira, de 28 anos, e o pai do recém-nascido Bruno Roberto Galvão Ribeiro, 25 anos, morreram no local. Já o bebê, Bryan Cerqueira Galvão, não resistiu aos ferimentos e morreu após ser socorrido.