Vídeo: carro pega fogo e causa caos no trânsito da Avenida Paralela | A TARDE

Um carro ficou destruído após pegar fogo na Avenida Paralela, na manhã desta quinta-feira, 30, na altura do Centro Administrativo da Bahia (CAB), no sentido Rodoviária. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para controlar o incêndio.

O veículo ficou completamente destruído. Ainda não há informações do que causou o incêndio, que foi debelado por volta das 9h40.

🚨Debelado o fogo do carro na Av. Paralela. Veículo acostado e via liberada, mas #trânsito ainda congestionado no sentido rodoviária, próximo à Estação Metrô CAB

📷: SSP - BA pic.twitter.com/xq9XWFuavI — Transalvador (@Transalvador1) November 30, 2023

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) recomenda que, se possível, os condutores evitem a região, que ficou completamente travada.

Veja vídeo:





Leitor | A Tarde