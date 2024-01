Vídeo: carro pega fogo e deixa trânsito lento na Avenida Garibaldi | A TARDE

Um carro de passeio pegou fogo, na manhã desta quinta-feira, 28, próximo a Praça Lord Cochrane, na Avenida Anita Garibaldi, em Salvador. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Em entrevista a uma emissora de televisão local, o condutor contou que abandonou o veículo assim que percebeu o início das chamas, com medo que aquilo acarretasse em uma explosão.

Não houve mais informações quanto a marca ou o modelo do carro, mas, segundo o proprietário, se trata de um automóvel com data de fabricação de 1996.

Por causo do ocorrido, o trânsito ficou lento na região. Agentes da Superintendência de Trânsito e uma equipe do Corpo de Bombeiros estão no local.

Assista:





Reprodução