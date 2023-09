Vídeo: carro pega fogo e explode na Avenida Suburbana

A explosão de um carro foi registrada na Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Suburbana, na noite de segunda-feira, 18. As causas do acidente ainda não foram informadas e ninguém ficou ferido. O fato causou lentidão no trânsito da Avenida.

Em vídeos enviados à redação do Portal A Tarde, é possível ver o carro em chamas e o registro de algumas explosões. O barulho chega a assustar as pessoas que passam no local.

Veja o vídeo:

Leito | A Tarde