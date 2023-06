Vídeo: dupla é baleada após roubar carro na Federação

Um homem morreu e outro ficou ferido após roubarem um carro na manhã desta quarta-feira, 28, no bairro da Federação, em Salvador. A dupla foi surpreendida por uma pessoa que passava pelo local no momento do crime e atirou.

De acordo com relatos de moradores e informações policiais, o caso aconteceu por volta das 7h40, na rua Engenheiro Afonso Oliva, no Parque São Brás. Um casal estava saindo de casa quando dois homens abordaram eles e levaram o carro. Após isso, os criminosos partiram em fuga, mas foram surpreendidos por uma pessoa passava no local e atirou contra eles. Na tentativa de fuga, um dos suspeitos foi atingido e perdeu o controle o veículo. O carro bateu em ao menos três veículos antes de parar.

Policiais militares da 41ª CIPM realizavam rondas nas proximidades e ouviram disparos de arma de fogo. No local, a guarnição foi informada por populares que dois suspeitos tentaram roubar um veículo Gol vermelho, quando houve uma reação de pessoas não identificadas, em seguida uma troca de tiros.

Ainda conforme a PM, os suspeitos foram socorridos para o Hospital Geral do Estado, um ficou ferido no braço, que permanece internado sob custódia e o outro foi a óbito.

Já conforme a Polícia Civil, o homem, que tem 28 anos, foi autuado em flagrante por roubo, com aumento de pena pelo uso de arma de fogo e pelo concurso de pessoas, na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos.

Com os suspeitos foram encontrados um revólver calibre 38, munições, e dois celulares.



Em um vídeo enviado ao Portal A TARDE, é possível ver o estrago causado pela dupla, além das marcas de tiros no veículo roubado. [veja vídeo]

