Vídeo: engavetamento entre três ônibus deixa 21 feridos na Suburbana | A TARDE

Ao menos 21 Pessoas ficaram feridas nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, 6, devido a um engavetamento envolvendo três veículos de transporte coletivo, na região da avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), em Salvador.

Informações preliminares apontam que um micro-ônibus da Subsistema de Transporte Especial Complementar (Stec) bateu no fundo de um ônibus da Integra. O impacto fez com que o coletivo maior batesse no que estava logo a sua frente.

Em contato com o Portal A TARDE, a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) informou que a batida foi registrada por volta das 6h30, na altura do bairro de São João do Cabrito, sentido a Calçada.

"Um coletivo do Sistema de Transporte Especial Complementar (STEC) que faz a linha L101 - Base Naval x Baixa do Fiscal colidiu no fundo de um coletivo da frota convencional que estava parado em ponto de ônibus na altura do bairro São João do Cabrito, por volta das 6h30. Com o impacto, este último atingiu outro ônibus que estava no mesmo local de parada embarcando passageiros. Os coletivos da frota convencional envolvidos no acidente fazem as linhas 1649 - Mirantes de Periperi x Estação BRT Cidadela e 1633 - Mirantes de Periperi x Ondina", disse a Semob, por meio de nota.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros foram ao local para prestar atendimento às vítimas.

