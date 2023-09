Vídeo: fundador do BDM é preso pela Polícia Rodoviária Federal

Ednaldo Freire Ferreira, 41 anos, conhecido como ‘Dadá’ foi preso na madrugada de terça-feira, 5, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 232, em Sertânia/PE. Ele é apontado como uma das lideranças criminosas da facção Bonde do Maluco (BDM), com atuação na Bahia. A informação foi confirmada ao A TARDE pela PRF.

Dadá era procurado pelos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, a partir de um mandado expedido em maio do ano passado pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA). Durante a abordagem, os agentes perceberam que ele portava uma carteira de habilitação em nome de outra pessoa.

"Quando a equipe descobriu o nome verdadeiro do homem, constatou que se tratava de um foragido da justiça. De acordo com informações de outras forças policiais, ele é suspeito de chefiar a organização criminosa denominada Bonde do Maluco", diz a nota da PRF.

Ednaldo foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da região, para ser apresentado à justiça.



Divulgação|PRF