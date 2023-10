Vídeo: homem sobe em teto da estação do metrô e atira objetos

Um homem subiu no teto da Estação de Metrô Rodoviária, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 9. De acordo com informações iniciais, ele chegou na cobertura durante a madrugada e atira objetos contra os carros na pista.

"Às 4h30 recebemos a informação que ele estava no teto e atirando objetos na pista. Houve Intervenção da 35ª CIPM, que solicitou apoio do Corpo de Bombeiros e da SAMU. Esse homem apresenta surto e não demonstra qualquer tipo de interação com o grupo que tenta negociar o seu resgate", disse Agnaldo Ceita, tenente-coronel do 18º Batalhão.

Bastante agitado, o homem não ouviu os bombeiros e reagiu com agressividade. Foram necessários pelo menos nove bombeiros para conter o homem.

Em seguida, ele foi encaminhado para uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)para receber um tipo de sedação.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Milita estão no local e tentam negociar para que o homem desça. Agentes da Transalvador também tentam controlar o trânsito na região e três faixas estão interditadas.

Veja o vídeo:





Leitor A Tarde