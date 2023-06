Vídeo: micro-ônibus 'mergulha' em ponto alagado de Salvador

Um vídeo enviado por um leitor do Portal A TARDE mostra o momento em que um micro-ônibus entra em um ponto alagado de Salvador, após as fortes chuvas desta quarta-feira, 7. Nas imagens, é possível observar que os passageiros ficam surpresos com o nível da água em uma das vias da capital baiana.

É possível notar que o veículo do transporte público de Salvador leva o bairro do Imbuí como um dos roteiros, descrito em um dos letreiros luminosos.

"Sai da frente", diz um passageiro para um carro parado na frente do micro-ônibus. Pouco tempo depois, uma passageira faz o alerta: "entrou água", antes de um homem ao seu lado reclamar "Ó Paí, entrando água".

null Reprodução / Redes Sociais