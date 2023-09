Vídeo: moradores do IAPI registram intenso tiroteio entre traficantes

Os moradores do bairro do IAPI, em Salvador, acordaram com barulho de tiros, decorrente de um intenso tiroteio registrado nas primeiras horas da manhã deste sábado, 23.

Informações iniciais apontam que traficante de uma facção instalada na localidade 'Divineia' invadiram uma outra localidade, conhecida como 'Murão', controlada por uma outra facção rival.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Polícia Militar, que alegou não ter sido acionada.

Veja o vídeo:





Reprodução