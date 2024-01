Vídeo mostra mulher sendo arrastada pela rua durante saidinha bancária | A TARDE

Uma mulher foi arrastada pela rua durante uma saidinha bancária registrada na tarde de terça-feira, 09, na Av. Dom João VI, em Brotas. No vídeo que o Portal A Tarde teve acesso, é possível ver o momento exato da ação criminosa. De acordo com a Polícia Militar, a vítima tinha acabado de sacar a quantia de R$ 5 mil em uma agência bancária do bairro.

"Ela informou, que, na Av. Dom João VI, após a Caixa Econômica, em frente ao semáforo do Acupe de Brotas, teve uma quantia de cinco mil reais roubada por três elementos, sendo um a bordo de uma motocicleta Pop, cor preta e dois em uma motocicleta Bross (placas não identificadas) e em seguida empreenderam fuga em direção à Rua Daniel Lisboa", disse a PM.

No vídeo é possível perceber que o criminoso que roubou a mulher utiliza uma arma. Ela puxa a bolsa com tanta força que a vítima cai no chão e termina sendo arrastada até bater em um poste. Ela chega a levantar e sair correndo, mas não consegue alcançar. "A partir de todas as informações, os pms realizaram ronda em toda área, porém, ninguém foi encontrado. A vítima foi orientada a registrar o fato na delegacia local", finaliza a nota da PM.

Veja o momento do crime:





Alessandro Isabel