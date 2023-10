Vídeo: motociclista tenta fugir da PM, capota e quase cai do viaduto | A TARDE

Uma perseguição quase termina em tragédia na madrugada desta segunda-feira, 23, nas imediações do viaduto Nelson Dahia, ligação das avenidas Paralela e Tancredo Neves.

Ao tentar fugir de uma viatura Polícia Militar, um motociclista bateu de frente com outro veículo e capotou. Por pouco, ele, que estava acompanhado de uma garota, não cai da via.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais militares da 40ª CIPM realizavam rondas pela Av. Juracy Magalhães quando se depararam com uma motocicleta transitando na via, ocupada por um casal que não utilizava equipamentos de segurança obrigatórios (capacetes).

Ao receber a ordem de parar o veículo, o condutor da moto fugiram em direção à Av. Tancredo Neves e, ao se aproximarem do viaduto Nelson Dahia, passaram a transitar na contramão. Os policiais continuaram o acompanhamento do veículo suspeito, ouvindo, logo em seguida, o barulho de uma colisão.

Ao chegarem, os pms constataram que a moto havia colidido frontalmente com um carro de passeio. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e esteve presente no local para prestar atendimento aos envolvidos. Prepostos da Transalvador também chegaram, efetuando o registro da ocorrência e a remoção do veículo.

O condutor e a namorada, que estavam na moto, não utilizavam capacete no momento da batida. Eles foram levados ao Hospital Geral do Estado e, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde.

Segundo informações, a jovem envolvida na batida era menor de idade. Após a ocorrência, a pista foi completamente liberada cerca de três horas depois, em torno das 5h.