Vídeo: Motorista perde controle e bate carro na Avenida Paralela | A TARDE

Dois acidentes foram registradas na manhã deste sábado, 13, em trechos muito próximos da avenida Luis Vianna Filho (Paralela), em Salvador. Duas pessoas ficaram feridas na ocorrência.

Em contato com o Portal A TARDE, a Superintendência de Trânsito (Transalvador) informou que o primeiro acidente ocorreu por volta das 7h. Um carro de passeio teria perdido o controle e batido no guard rail da pista.

O acidente aconteceu na altura da loja Ferreira Costa, mas para quem desce sentido Rodoviária. O veículo envolvido na batida seria um Citroen C4 Sedan.

Por conta da batida, todos os air bags chegaram a ser acionados, mas não houve registro de feridos. Também não houve detalhes quanto ao número de ocupantes no carro.

Segundo acidente

Posterior à situação, por volta das 7h30, uma moto que passava próximo ao local também teria se acidentado. Duas pessoas que estavam no veículo ficaram feridas.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram deslocadas para atender os feridos. A Transalvador também esteve no local e um guincho fez a remoção do veículo.

Assista:





Reprodução | Redes Sociais