Vídeo: Ônibus bate em poste e roda se solta na Orla de Salvador | A TARDE

Um ônibus da empresa Costa Verde se envolveu em um acidente após colidir em um poste, na manhã deste sábado, 13, na avenida Octávio Mangabeira, na orla de Salvador.

De acordo com a Superintendência de Trânsito (Transalvador) da capital baiana, o coletivo seguia sentido Itapuã quando e bateu na altura do mercado Perini.

Por conta do impacto, a roda do veículo chegou a se soltar. Apesar de toda a situação, não houve registro de feridos no acidente.

A Transalvador também informou que a equipe já se dirigiu ao local juntamente com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) para acompanhar a situação.

Reprodução | Redes Sociais